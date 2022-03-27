مشاركة محلية ودولية مرتقبة في معرض ليبيا الدولي للزراعة

أعلنت إدارة معرض طرابلس عن موعد انطلاق معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية، الذي سيكون خلال الفترة بين 28و 31 من مارس الجاري.

وكشفت إدارة المعرض عن مشاركة 160شركة محلية معنية بالأنشطة الزراعية، إلى جانب شركات متخصصة في تجارة التمور والعسل والزيتون، بالإضافة لشركات المعدات الزراعية والري وشركات المسطحات الخضراء ونباتات الزينة .

ويشمل المعرض أنشطة مصاحبة بينها محاضرات سيلقيها متخصصون في الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية، تهدف لزيادة الوعي والتثقيف الزراعي لدى المزارعين وأصحاب الشركات

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