اقتصاد

مشاركة محلية ودولية مرتقبة في معرض ليبيا الدولي للزراعة

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة معرض طرابلس عن موعد انطلاق معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية، الذي سيكون خلال الفترة بين 28و 31 من مارس الجاري.

وكشفت إدارة المعرض عن مشاركة 160شركة محلية معنية بالأنشطة الزراعية، إلى جانب شركات متخصصة في تجارة التمور والعسل والزيتون، بالإضافة لشركات المعدات الزراعية والري وشركات المسطحات الخضراء ونباتات الزينة .

ويشمل المعرض أنشطة مصاحبة بينها محاضرات سيلقيها متخصصون في الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية، تهدف لزيادة الوعي والتثقيف الزراعي لدى المزارعين وأصحاب الشركات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك