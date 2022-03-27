“العابد” يؤكد اعتماد عدد من الأقسام في مراكز التدريب التابعة للوزارة في الطاقات المتجددة

قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد “بلقاء مع عميد كلية الطاقات المتجددة بتاجوراء “يوسف دريدر” حيث تم التباحث عن التعاون بين الوزارة والكلية لإقامة دورات تدريبية في مجال الطاقات المتجددة.

وقد أكد “العابد” أن هذه الدورات التدريبية تأتي تماشياً مع توجهات حكومة الوحدة الوطنية تجاه تكنولوجيات الطاقة المتجددة المختلفة بهدف نشر الوعي بالطاقة المتجددة وسعياً إلى تنمية وتطوير سوق الطاقة المتجددة لضمان توفير فرص عمل للباحثين عن عمل في كامل ربوع ليبيا.

كما أكد أيضا خلال اللقاء أنه تم اعتماد عدد من الأقسام في مراكز التدريب التابعة للوزارة في الطاقات المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية.

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