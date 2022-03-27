خاص.. مجلس الإدارة بالمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات يوجه مراسلة ل ” بن عياد” تقتضي نشر التقارير الفنية والمالية والسنوية بشكل معلن عبر موقع القابضة للاتصالات ومواقع الشركات التابعة

وجه رئيس مجلس الإدارة بالمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات “أمين صالح” كتاب مراسلة إلى رئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

حيث نصت الرسالة على الحفاظ ودعم الكفاءات والقدرات الفنية والخبرات العملية بالشركة التابعة والشركة القابضة للاتصالات، وكذلك تقنين التوظيف والتعاقدات طويلة المدد او الدائمة للمهندسين المستخدمين والخبرات فقط، وذلك بعد استفاء الشروط الداخلية من معايير وخبرة وكفاءة، إلى جانب عدم الشروع في التوظيف العشوائي لغير الكفاءات لما يسببه من عرقلة بقطاع الاتصالات وتبديد المال العام.

كما يتم الحفاظ على استقرار الشركات التابعة من جميع النواحي المالية والفنية والإدارية والقانونية والهيكلية، لما قد تسببه الفوضى الإدارية والمالية من أثار جسيمة في قطاع خدمي ووطني مثل الاتصالات، وكذلك تجنب محاصصة المراكز الإدارية والفنية بالأخص المناطقية والجهوية والسياسية لمن لا تنطبق عليهم شروط التوظيف والعمل بالإنتاجية وبالأخص الكفاءة في المجال، بالإضافة إلى تجنيب الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة الخدمات غير التجارية والافراط في استخدام مخصصات المسؤلية الاجتماعية لتمويل بعض الأنشطة والخدمات الممولة من الخزانة العامة للدولة، وتركيز الشركة على الرفع من الإيرادات والتوسيع في الاستثمار في ذات المجال مع تحسين جودة الخدمات وتنويعها.

وكذلك استكمال المشروعات والخطط الاستثمارية والاستراتيجية السابقة مع نظر في إمكانية تطوير، والالتزام بصحيح القانون والتراتبية الإدارية والفنية واستشارة ذوي الخبرات كل حسب تخصصه ومجاله، إلى جانب نشر التقارير الفنية والمالية والسنوية بشكل معلن عبر موقع القابضة للاتصالات ومواقع الشركات التابعة وموقع هيئة الاتصالات والمعلوماتية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات النشاط التقني وتخصيص مساحات حوار مع المجتمعات التقنية سواء في ملتقيات حية أو عبر الوسائط الافتراضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية