“أبو جناح” يناقش مسألة تسديد الديون المستحقة للمركز الطبي العالمي بالعاصمة المصرية القاهرة

قام نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح«، السبت، بزيارة تفقدية للمركز الطبي العالمي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقد تفقد “أبو جناح” والوفد المرافق له، مختلف أقسام وعيادات ومرافق المركز الطبي العالمي وقسم العلاج الذري والطب النووي ،والمكتبة المركزية، وقاعات المحاضرات والتدريب وقسم تأهيل وعلاج مرضى التوحد، الذي يساهم بشكل كبير في توفير عدد الخدمات الطبية للمرضى الليبين بالمركز ،وخاصة في مجالات تقديم الرعاية الصحية المتميزة والعناية الطبية الفائقة التي يمتاز بها المركز في كافة التخصصات الطبية والجراحية المختلفة ،كما تفقد حال المرضى الليبيين ومراحل علاجهم والاطمئنان عليهم.

كما أكد على حرصه الشديد في الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الطبي، لتطوير الكوادر الطبية في ليبيا وتحسين القطاع الصحي، وتوظيفها في برنامج توطين العلاج بالداخل.

حيث أبدى أيضا المدير العام للمركز اللواء “مصطفي أبو حطب” ، كامل استعدادهم لاستقبال مرضى الأورام والزراعات المختلفة، استناداً على اتفاقيات ومراسلات سابقة بين الجانبين.

و ناقش الوزير مع مدير المركز مسألة تسديد الدولة الليبية لجزء من الديون المستحقة بمجرد انتهاء اللجان من التدقيق والمراجعة، وذكر بأن عملها قارب على الانتهاء تمهيدًا لسداد الديون كلياً.

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