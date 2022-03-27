شركات ألمانية متفائلة بإيجاد بدائل للفحم الروسي

أكدت الرئيسة التنفيذية للرابطة الاتحادية لشركات الطاقة في ألمانيا، أن التحويل الكامل لسلاسل التوريد الخاصة بإمدادات محطات الطاقة في ألمانيا من الفحم الحجري أضحى ممكناً في غضون الشهور المقبلة.

وأضافت الرئيسة التنفيذية للرابطة كريستين أندريه، أن مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري يُجرون في هذا الصدد محادثات مع دول موردة أخرى، من بينها الولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وكندا وأستراليا.

ورأت أندريه أن البحث عن بديل لتوريدات الغاز الروسي أمر أكثر صعوبة، وأفاد تحليل للرابطة بأنه من الممكن تبديل أو تعويض نحو 50 % من هذه الواردات، في غضون عام، وهو ما يعادل نحو 20 % من حاجة ألمانيا السنوية للغاز.

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