“المنفي” يبحث مع وزير الاقتصاد والتجارة الضوابط التي تم وضعها لضمان خفض أسعار السلع

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الأحد ، مع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”.

تناول الاجتماع مناقشة إجراءات الوزارة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية في السوق المحلي، وكذلك الضوابط التي تم وضعها لضمان خفض أسعار السلع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

كما أكد “المنفي” على ضرورة الإسراع في منح علاوة غلاء المعيشة للمواطنين، لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر، مشدداً على العمل بشكل عاجل لوضع آلية مناسبة لدعم السلع الأساسية، من خلال إستراتيجية واضحة، للتخفيف من أعباء ومصروفات كل العائلات الليبية في كل مدن ومناطق البلاد.

وفي ختام الاجتماع أكد “الحويج” بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مشيراً إلى أن اللجان المختصة عاكفة على وضع أفضل السبل لضمان انسياب السلع، وتوفرها للمستهلك بأسعار مناسبة.

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