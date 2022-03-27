البنك المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض نمو منطقة اليورو بنحو 2.3%

توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، انخفاض نمو منطقة اليورو بنسبة 2.3% في العام الجاري.

وأشارت لاغارد إلى أن البيانات الواردة لا تشير إلى مخاطر مادية من الركود الاقتصادي، مبينة أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لمراجعة جدول عمليات شراء الأصول الصافية، فيما يخص الحجم والمدة.

وأوضحت لاغارد أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم، في كل الحالات ويستقر عند مستويات قريبة من هدف البنك البالغ 2% في العام 2024، لافتة إلى أن انخفاض النمو في منطقة اليورو سببه مستويات التضخم المرتفعة وزيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية والأساسية بشكل كبير ناهيك عن نقص الإمدادات.

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