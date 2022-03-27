اقتصاد

البنك المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض نمو منطقة اليورو بنحو 2.3%

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، انخفاض نمو منطقة اليورو بنسبة 2.3% في العام الجاري.

وأشارت لاغارد إلى أن البيانات الواردة لا تشير إلى مخاطر مادية من الركود الاقتصادي، مبينة أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لمراجعة جدول عمليات شراء الأصول الصافية، فيما يخص الحجم والمدة.

وأوضحت لاغارد أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم، في كل الحالات ويستقر عند مستويات قريبة من هدف البنك البالغ 2% في العام 2024، لافتة إلى أن انخفاض النمو في منطقة اليورو سببه مستويات التضخم المرتفعة وزيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية والأساسية بشكل كبير ناهيك عن نقص الإمدادات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك