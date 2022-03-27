مصرف الجمهورية يعلن توفر السيولة النقدية

أعلن مصرف الجمهورية الأحد عن توفر السيولة النقدية قبيل شهر رمضان، في كافة الفروع العاملة في عموم ليبيا.

وكشفت إدارة المصرف في بيان عن سقوف السحب المتاحة عبر آلات السحب الإلكترونية، محددة سقف السحب اليومي عند 400 دينار، فيما يمكن للعميل سحب 1200 دينار أسبوعياً و2000 دينار شهرياً.

وأعلنت إدارة المصرف المركزي بقطبيها في طرابلس وبنغازي منذ مطلع العام الجاري، عن خطة لتعزيز أرصدة خزائن المصارف لمواجهة الطلب على العملة، في إطار توفير الخدمات للمواطنين، إذ تتراوح سقوف السحب في فروع المصارف التجارية بين 1000 و5000 دينار.

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