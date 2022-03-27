خاص .. مدير شركة “المدار الجديد” يصرّح لصدى حيال المشاركة في ملتقى ليبيا لتكنولوجيا المعلومات

صرّح مدير عام شركة المدار الجديد “محمد الهادي حسن” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً:”شركة المدار الجديد هي الراعي الماسي لهذا الملتقى، يأتي هذا ضمن رؤية الشركة في دفع الاقتصاد الوطني نحو التحول الرقمي، والذي يتم عبر عقد بعض المنتديات والملتقيات والمؤتمرات العلمية.

الاقتصاد ينقسم إلى أنواع عدة كاقتصاد المعرفة واقتصاد الرقمنة، العالم في تطور وكل الخدمات تُقدّم بطريقة الكترونية، شركة المدار من 2015 وحتى 2020 وضعت خطة استراتيجية خماسية لتطوير الشبكة وإحدات التحول الرقمي داخل وتم تحقيق كل مُستهدفاتها خاصةً في الانتقال من 2G حتى الوصول إلى تجربة 5G.

أحد أهداف هذه الخطة الخماسية كانت مُحاذاة الزبون وخلق الاحتياج للمنظومات الالكترونية وهذا كان بإطلاق خدمة “سداد” سنة 2017 كذلك خدمة “سحابة المدار” في نهاية عام 2020 والتي تمثل أهم بُنية تحتّية رقمية

المدار شركة عامة وملك للدولة، هدفها تقديم خدمات الاتصالات وتقنيات المعلومات بطريقة رقمية؛ المواطن فقط يطمح للحصول على خدمة جيّدة دون الحاجة لمعرفة الطريقة وكيفية استخدام التقنيات وهنا يكمن دورنا الرئيسي الذي نعمل عليه دائماً بحيث نرتقي بمستوى خدماتنا لتلبية طموح المواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية