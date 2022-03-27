مباحثات ليبية قطرية لتطوير عمل القطاع المصرفي في البلدين

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، الأحد، تعزيز التعاون المشترك مع محافظ مصرف قطر المركزي، بندر بن محمد بن سعود آل ثاني.

وفي بيان مقتضب من إدارة المصرف المركزي، فإن الكبير استعرض العلاقات الثنائية لتحسين عمل القطاع في البلدين، وسبل تعزيزها.

وكان الكبير قد اختتم منتصف مارس الجاري، زيارة دامت لأيام للولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالها مع مسؤولين من وزارة الخزانة، والمكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي، واستعرض معهم العلاقات الثنائية، وخطة المركزي للاستقرار النقدي.

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