خاص : رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يفصح لـ “صدى” عن تفاصيل ملتقى ليبيا لتكنولوجيا المعلومات

تحدّث رئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية – المكلّف- “عبد الباسط الباعور” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال افتتاحه معرض ليبيا الدولي لتقنية المعلومات، حيث قال:” يعتبر هذا الحدث من الفعاليات المهمة في قطاع المعلومات والاتصالات، حيث يتم فيه طرح العديد من المبادرات والأفكار لدى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وكذلك الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص”.

وأضاف: “أيضاً إيجاد الفرص التي يمكن للقطاع الخاص من خلالها المشاركة في تنفيذ عدد من المشاريع، ويصاحب هذا المنتدى المؤتمر الدولي الأول برعاية كلية الهندسة بجامعة طرابلس، حقيقةً دور البحث العلمي هام جداً في التطور والسعي نحو التحول الرقمي؛ ويشكّل خارطة طريق للوصول إلى ميكنة وتنظيم البيانات والمعلومات ووصول الخدمات الالكترونية للمواطن”.

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