بعد ارتفاعها بـ100% لبعض السلع.. غلاء الأسعار يرهق جيب المواطن

قبيل رمضان لم يعد ارتفاع الأسعار حكرا على السلع الغذائية، والخضروات، بل شمل الأجهزة الكهرومنزلية والتي سجلت ارتفاعات كبيرة على رأسها “القلاية الهوائية “، التي قفز سعرها بنسبة 100% من 200 دينار إلى أكثر من 400 دينار للواحدة مع شحها في الأسواق، حسب حديث أحد التجار ويدعى عبد الله زايد مع 218، حيث لجأ لها المواطنون هربا من غلاء زيت الطهي، والذي وصل سعر القنينة الواحدة منه إلى 15 دينار.

ويرى بعض المواطنون أن جزءًا من التجار يستغلون قرب حلول شهر رمضان لبيع بضائعهم بأسعار مرتفعة؛ لتحقيق مكاسب مضاعفة، وأن هذا ينطبق على كل البضائع من بينها المكيفات وشاشات التلفزيون.

ويطالب المواطنون جهاز الحرس البلدي، والأجهزة الرقابية بضبط الأسعار في الأسواق كافة، حيث وصلت نسبة ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية إلى 60%، وفقا لتصريح رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية إبراهيم الجراري لــ218، بالإضافة لشح سلع الدقيق والزيت وبعض المواد.

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