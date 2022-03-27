وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس الأمن الداخلي آلية ضبط أسعار الأدوية في السوق الليبي

طرابلس 27 مارس 2022 (وال) – بحث وزير الاقتصاد والتجار ة بحكومة الوحدة الوطنية (محمد الحويج)، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي (لطفي الحراري)، آلية ضبط أسعار الغذاء والدواء والعمل على استقرارها في السوق الليبي.

وجرى خلال الاجتماع، الإتفاق على أهمية إصدار قرار بالأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية، وضبط الأدوية المهربة وغير المرخصة عن طريق الجهات ذات العلاقة، وتفعيل لجنة تسعير الأدوية والخدمات الطبية، وتفعيل جهاز الإمداد الطبي لاستيراد الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة.

كما تم الإتفاق، على وضع أسعار استرشادية للمستشفيات والمصحات، ووضع التسعيرة على الوصفة الطبية مصدق عليها بختم الصيدلية أو إصدار فاتورة مبينة بها نوع وسعر الدواء.

وحضر الاجتماع كل من رئيس لجنة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الصيدليات والتجهيزات الطبية، ومديري مكتب الرقابة الداخلية وإدارة الشؤون الفنية، ورئيس قسم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (وال _ طرابلس)

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