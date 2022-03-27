بلدية بنغازي تُحيل المُخصصات المالية لمُرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة عن ثلاثة أشهر لعام 2021م

أعلنت بلدية بنغازي بأنه تم إحالة المُخصصات المالية لمُرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة عن ثلاثة أشهر لعام 2021م.

كما خاطبت البلدية إدارة الشركة لتزويدها بأسماء المصارف وأرقام الحسابات للعاملين، وتم الرفض من قبل إدارة الشركة بتسليم البيانات المطلوبة، حيث تعذر صرف المُرتبات حتى تاريخه لعدم توفر البيانات المصرفية للعاملين، وأخطرت البلدية وزارة الحُكم المحلي بعدم إستجابة إدارة الشركة في هذا الشأن، كما أن بلدية بنغازي في إنتظار تزويدها بالبيانات المصرفية للعاملين بالشركة للشروع في صرفها مُباشرة .

والجدير بالذكر أن البلدية أخطرت هيئة الرقابة الإدارية بنغازي وديوان المُحاسبة بنغازي بهذة الإجراءات وأن الإجراء تحت مُتابعة الأجهزة الرقابية المختصة.

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