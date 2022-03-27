شحنة مالية ثانية بقيمة 100 مليون دينار تصل إلى مطار بنينا

وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي، الشحنة الثانية من السيولة النقدية المرسلة من مصرف ليبيا المركزي إلى المنطقة الشرقية.

وبلغت قيمة الشحنة 100 مليون دينار وصلت على شحنتين، وتم استلامها من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، ليتولى توزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستمرار نحو عملية توحيد قطبي المصرف، وبعد الاتفاق بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري؛ لتوفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية مع قرب حلول شهر رمضان.

وكانت قد حطت السبت بمطار بنينا طائرة على متنها 100 مليون دينار، كدفعة أولى من قيمة المليار دينار المقرر إرسالها للمنطقة الشرقية، وفقا للمواعيد المحددة والمتفق عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية