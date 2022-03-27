مدير ميناء طرابلس لـ(وال): تفريغ 260 ألف طن من البضائع الغذائية في فبراير الماضي

طرابلس 27 مارس 2022 (وال) – قال مدير عام ميناء طرابلس البحري “مصباح الطاهر”، إن الميناء يشهد حركة انسياب جيدة للسلع والبضائع الغذائية والحبوب الموردة إلى ليبيا منذ فبراير الماضي.

وكشف مدير عام الميناء، في تصريح خاص _ لوكالة الأنباء الليبية _، اليوم الأحد، أنه تم تفريغ أكثر 23 سفينة تجارية, على متنها أكثر من 260 ألف طن من البضائع الغذائية والحبوب وحليب الأطفال وغيرها.

وأوضح: أن كميات الحبوب المفرغة تجاوزت 58 ألف طن، فيما بلغت السوائب السائلة 120 ألف طن، والجافة 14 ألف طن، وبضائع غذائية مكيسة وعامة حوالي 75 ألف طن.

وأكد “الطاهر” في تصريحه لـ(وال)، أن شحنات الوقود بجميع أنواعها، تصل تباعاً إلى الميناء بشكل دوري دون انقطاع، حيث يتم إفراغ ما بين 3 إلى 4 مليون لتر من الوقود يومياً.

وأشار مدير الميناء، إلى أن الكميات الموردة، تم تفريغها بعد إتمام الإجراءات القانونية من الجمارك ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. (وال _ طرابلس)

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