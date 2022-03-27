وصول شحنة السيولة الثانية لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

وصلت اليوم الأحد شحنة السيولة الثانية لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار على شحنتين وتم استلامها من قبل مصرف ليبيا المركزي بنغازي ليتولى توزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وذلك استمراراً لبرنامج توحيد مصرف ليبيا المركزي، وبعد الإتفاق على مسار توفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية بين المحافظ ونائبه ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما أن هذه الشحنة تأتي في إطار الشحنات المخطط نقلها بقيمة مليار دينار بدءاً من يوم أمس السبت وفقاً للمواعيد المحددة والمتفق عليها.

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