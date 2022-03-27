استعداد مصري لدعم المهندسين الليبيين بدورات تدريبية

قال نقيب المهندسين المصريين طارق النبراوي، إن القاهرة مستعدة لتقديم أفضل الخبرات الهندسية، المتمثلة في استشاريين وشركات هندسية متخصصة، لمساعدة ليبيا بشكل إيجابي في إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

جاء ذلك خلال لقاء النبراوي، مع الوفد الليبي الممثل للغرفة التجارية الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، والغرف التجارية لمدينتي بنغازي ودرنة، معلنا استعداد النقابة لتنظيم دورات تدريبية لمهندسي ليبيا، خاصة في ظل التواصل الدائم بين النقابتين في البلدين.

وكشف الوفد الليبي خلال اللقاء، عن تنظيم أول معرض لشركات البناء والتشييد المصرية في ليبيا، خلال شهر مايو القادم.

وكان وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة سلامة الغويل، قد أكد على أن الشركات المصرية تستحوذ على نسبة تتراوح بين 60% و 70% من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.

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