سفيرة بريطانيا تبحث في بنغازي فرص التعاون مع الشركات الليبية في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم

بنغازي 27 مارس 2022 (وال)- استعرضت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال اليوم الأحد، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري؛ الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم.

وعبرت هورندال – في تغريدة لها نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر – عقب زيارتها الأولى لمدينة بنغازي عن سعادتها بهذه الزيارة .. وعن أملها في أن تكون هذه الزيارة بداية لعديد الزيارات إلى المنطقة. (وال)

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