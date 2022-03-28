وزير الاقتصاد يُصدر قرارًا بشأن آلية وضع التسعيرة للصيدليات

طرابلس 27 مارس 2022 (وال)- أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، القرار رقم (382) لسنة 2022 م، بشأن آلية وضع التسعيرة للصيدليات الطبية.

وطالبت المادة الأولى من القرار كافة الصيدليات الطبية بوضع التسعيرة على الوصفة الطبية مصدقا عليها بختم الصيدلية او اصدار فاتورة مبينا بها نوع وسعر الدواء.

وألزم القرار في مادته الثانية كافة الجهات الضبطية والرقابية ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفيه.

ودعت المادة الثالثة من ذات القرار المخاطبين بأحكامه العمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره. (وال)

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