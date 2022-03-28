النفط يتراجع مع زيادة المخاوف بشأن انخفاض الطلب بعد الإغلاق في شنغهاي

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بأكثر من خمسة دولارات، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، بعد أن قالت السلطات في شنغهاي المركز المالي للبلاد إنها ستطبق إغلاقًا على مرحلتين لاحتواء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 115,32 دولارًا وتراجعت 5,15 دولارات أو 4,3 % إلى 115,50 دولارًا.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوى لها عند 108,28 دولارات للبرميل منخفضة بـ 5,30 دولار أو 4,7 % إلى 108,60 دولارات.

وارتفع كلا العقدين 1,4 % يوم الجمعة ليحققا أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع، مع صعود برنت أكثر من 11,5 % وصعود خام غرب تكساس الوسيط 8,8 %

وقالت حكومة مدينة شنغهاي الأحد إن جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد، في إطار إغلاق من مرحلتين على مدار تسعة أيام بعد أن سجلت المدينة رقمًا قياسيًا جديدًا لحالات الإصابة بكورونا غير المصحوبة بأعراض.

وسيتم أيضًا تعليق وسائل النقل العام بما يشمل خدمات النقل خلال الإغلاق؛ مما أدى إلى خفض الطلب على الوقود على نحو أكبر.

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