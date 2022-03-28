ارتفاع جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 28 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6749 دينار مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1232 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1428 دينار، والليرة التركية 0.3149 دينار، والدولار الكندي 3.742 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2462 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2728 دينار، والدينار التونسي 1.5622 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4812 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 28 مارس 2022: