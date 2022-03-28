مصرف الوحدة جالو يستمر في توزيع السيولة النقدية

يواصل مصرف الوحدة فرع مدينة جالو بمنطقة الواحات توزيع السيولة النقدية على زبائنه بأسقف سحب متفاوتة.

وأفاد نائب مدير فرع المصرف سالم حامد في تصريح لـ 218 أن إدارته حددت مبلغ ألف دينار لأصحاب الحسابات الجارية ومبلغ 250 دينارًا للحسابات غير الجارية.

وأضاف حامد أن المصرف يقدم الخدمات كافة من إيداعات وفتح اعتمادات والخدمات الإلكترونية الأخرى، كما كشف عن ورود حوافظ مرتبات الموظفين الممولة من الخزانة العامة عن شهر فبراير ونسبة 90% من حوافظ مرتبات شهر مارس، مشيرًا لتأخر وصول حوافظ مرتبات قطاع التعليم.

وأكد حامد أن السيولة النقدية متوفرة في فرع مصرف الوحدة بجالو حتى نهاية الشهر الجاري بأسقف السحب التي حددتها إدارة الفرع، بعد تخصيص 6 شبابيك صرافة لتسهيل حركة الحصول على السيولة والقضاء على الازدحام .

يأتي هذا الإجراء في الدفع بالقوة النقدية مع اقتراب شهر رمضان، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالتزامن مع صرف مرتبات الجهات العامة عن شهر مارس، والبدء في تحويل منحة الأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس الجاري.

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