خاص.. مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يصرح لصدى حيال ورشة عمل بعنوان” اقتصاد المعرفة واثره على التنمية الاقتصادية في ليبيا”

صرح مستشار وزير الدولة لشؤون الاقتصادية “عماد البحري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال ورشة العمل بعنوان: ” اقتصاد المعرفة واثره على التنمية الاقتصادية في ليبيا “.
أضاف بالقول: الهدف من ورشة العمل هو سعيينا لأن تكون ليبيا لإمتلاك وحياز وسائل المعرفة بشكل موجه، وصحيح استثمارها بكفائة وفاعلية، وذلك من خلال دمج المهارات وأدوات المعرفة الفنية والابتكارية .
وتابع بالقول: بأن محاور الورشة خلصت في الاقتصاد المعرفي ودورهِ في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا، وكذلك في ظل العولمة الأبعاد والسمات، بالإضافة إلى أنه أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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