صرح الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي “إيني” كلاوديو ديسكالزي، بأن المجموعة الايطالية لن تدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وجاء تصريح المسؤول في شركة “إيني” الإيطالية خلال مشاركة له اليوم الاثنين، في منتدى الطاقة العالمي، في مدينة دبي الإماراتية.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن ديسكالزي قوله: “ليس لدينا توافر من حيث الروبل، وقد يكون من الصعب الامتثال لهذا الطلب، ناهيك عن أن العقود تنص على دفع ثمن الطاقة باليورو، ولا يمكن تغيير الاتفاق من جانب واحد”.

كما أكد ديسكالزي أن التقلبات التي تحددها مطالب موسكو تساهم في إبقاء سعر الغاز مرتفعا رغم توفره في إيطاليا إلى جانب اعتدال المناخ.

ودعا الرئيس التنفيذي للشركة الايطالية إلى التطلع إلى إفريقيا للحصول على المزيد من الإمدادات قائلا: “نحن بحاجة إلى الغاز وهم بحاجة إلى التطوير.. يبدو أنها فرصة جيدة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت “إيني” تواصل شراء النفط الروسي، قال ديسكالزي، إن “إيني” الإيطالية أعلنت بالفعل انسحابها من مشروع الغاز “السيل الأزرق” المشترك مع روسيا، كذلك تم تجميد المشاريع المشتركة مع شركة “روس نفط” الروسية منذ العام 2014.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى “الدول غير الصديقة”، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا إثر غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

The post «إيني» الإيطالية: لن ندفع ثمن الغاز الروسي بـ«الروبل» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا