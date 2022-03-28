خلال اجتماعه مع المؤسسة الليبية للاستثمار.. “المنفي” يؤكد على استقلالية المؤسسة باعتبارها صندوق سيادي ملكاً للأجيال القادمة وعدم المساس بأصولها

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”.

حيث قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار إحاطة حول عمل المؤسسة، وكذلك الجهود التي تقوم بها للمحافظة على الأصول الليبية في الخارج، والتحديات التي تواجهها.

كما اطلع على كل ما يتعلق باستثمارات المؤسسة، والحجوزات على أصولها في بعض الدول، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول.

ومن جهة أكد “المنفي” على استقلالية المؤسسة باعتبارها صندوق سيادي ملكاً للأجيال القادمة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية، إلى جانب عدم استخدامها كورقة ضغط وابتزاز، وتكثيف الجهود لحمايتها، مشدداً على عدم المساس بأصولها، والعمل على دعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

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