شركة الحديد بمصراتة ترفع أسعار منتجاتها وتوضح الأسباب

أوضحت الشركة الليبية للحديد والصلب قرارها بشأن رفع أسعار منتجاتها، منوهة بأنها ترى أن الأسعار المحلية لمنتجات الصلب، وفي وضعها الحالي، لا زالت مقبولة مقارنة بالأسعار الإقليمية والعالمية.

وكشفت الشركة، في منشور على صفحتها الرسمية بفيس بوك تابعته 218 أنها تعتمد في عملياتها الإنتاجية على الكثير من المدخلات التي يتم توريدها من الخارج.

وانطلاقًا من ذلك؛ فإن الشركة تقوم بمراجعة أسعار بيع منتجاتها وفقًا للمتغيرات بالسوق العالمي زيادة أو نقصانًا.

وأضافت أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت إرباكًا في أسعار أسواق الصب العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار العروق من حوالي 700 دولار للطن إلى حوالي 840 دولارًا بزيادة 20٪ مما اضطر الشركة إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة 10٪.

وأشار بيان الشركة إلى أن العجز في الطاقة “الغاز الطبيعي، الطاقة الكهربائية”، أثّر سلبيًا وتسبب في عدم إمكانية تشغيل معظم مصانع المنتجات الوسيطة بطاقات عالية وتوقفها لفترات زمنية طويلة، مما يجعل تكاليف الإنتاج عالية نسبيًا.

وأوضح بيان الشركة الليبية للحديد والصلب أن قراراتها وسياستها التسويقية حول الأسعار ليست عشوائية ولا انتهازية وإنما تحكمها أسعار السوق العالمي، حسب نص البيان.

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