وزير الاقتصاد يلزم الصيدليات بوضع التسعيرة على الوصفة الطبيبة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارًا يلزم كافة الصيدليات بوضع التسعيرة على الوصفة الطبيبة، مصدقًا عليها بختم الصيدلية أو إصدار فاتورة تبين نوع وسعر الدواء.

ووجّه القرار الذي اطلعت 218 على نسخة منه، كافة الجهات الضبطية والرقابية ذات العلاقة بمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفيه.

يشار إلى أنه سبق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن أصدرت منشوراً يوضح أسعار 8 سلع غذائية خلال شهر رمضان، مرفقة بتوجيه أصحاب المحال التجارية كافة بوضع التسعيرة في مكان بارز، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها بشكل واضح، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي قفل المحال التجارية التي لم تلتزم بالتسعيرة، على أن يتواصل العمل باللائحة الجديدة ابتداءً من تاريخ إصدارها وحتى نهاية شهر رمضان إلى أن يعاد النظر في استمراريتها.

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