خلال اجتماع مع مراقب إسكان العجيلات “الغاوي” يصدر تعليماته لمدير إدارة المشروعات بالوزارة لوضع خطة لاستكمال العمل بالمشاريع المتوقفة

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية” أبوبكر الغاوي” اليوم الإثنين، مع مراقب إسكان العجيلات “فرج عبدالله غرودة”، وبحضور عدد من أعيان ووجهاء المدينة ومدير إدارة المشروعات بالوزارة “عبد اللطيف الحازمي”.

تناول الاجتماع مناقشة المختنقات والإشكاليات التي تعاني منها البلديات، بالإضافة إلى المشاريع المتعاقد عليها في المدينة ونسب الإنجاز فيها ومنها مشروع الطريق الدائري.

ومن جانبه أكد الوزير على على عمل الوزارة ومن خلال الأجهزة التابعة لها بوضع خطة لمعالجة المختنقات التي طرحها مراقب الإسكان، وبالإشارة إلى مبادرة رئيس مجلس الوزراء ضمن برنامج خطة (عودة الحياة)، لاستكمال المشاريع التنموية.

وفي ختام الاجتماع أصدر “الغاوي” توجيهاته مدير إدارة المشروعات بالوزارة لوضع خطة لاستكمال العمل بالمشاريع المتوقفة، وكذلك إمكانية ضم مشاريع جديدة في موازنة العام 2022 م.

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