البريقة توزع 540 ألف لتر بنزين على محطات وقود سبها

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط عن كميات الوقود وغاز الطهي التي تم توزيعها على نقاط البيع من مستودع سبها النفطي إلى السوق المحلية.

وأشارت بيانات الشركة، الاثنين، إلى توزيع 540 ألف لتر من وقود البنزين على 14 محطة تخص شركتي الراحلة للخدمات النفطية وليبيا نفط.

وأظهرت المعلومات الجديدة للبريقة توزيع 2,400 أسطوانة غاز طهي على 8 نقاط بيع في إطار توفير الخدمات للمواطنين قبيل شهر رمضان، فيما لم تكشف شركة البريقة لتسويق النفط عن سعر البيع للغاز الطهي.

وتعاني مدن الجنوب من أزمة مستمرة منذ سنوات بسبب عمليات التهريب، إذ يتراوح سعر ” القالون ” سعة 20 لترًا في السوق السوداء بين 25 و30 دينارًا، فيما بلغ سعر استبدال أسطوانة الغاز بمدينة غات 90 دينارًا.

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