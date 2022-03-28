نقاشات لتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاقتصادية

ناقش مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد والتجارة، آلية عمل مشتركة بهدف توحيد الجهود نحو تعزيز دور المرأة ومشاركتها في المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.

جرت النقاشات خلال اجتماع ترأسته مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد صباح عبدالله، الإثنين، بحضور مكاتب تمكين المرأة برئاسة الوزراء والوزارات والهيئات والمراكز الحكومية، والذي استضافته الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

واستعرض الاجتماع آلية عمل المكاتب في دعم وتمكين المرأة بمجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، وتعزيز حضورها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه المكاتب في أداء عملها وسبل تذليلها.

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