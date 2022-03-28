خاص.. إتفاق الإتحاد الليبي العام لروابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين مع رئيس الحكومة على تنفيذ القانون رقم (1)

صرح رئيس الإتحاد الليبي العام لروابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين “محمد بن عجالة” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية ، حيث قال: كانت الوقفة التي نُظمت يوم أمس الأحد جادة ومطالب مشروعة وعدد كبير من الحضور قادمين من مدن عدة بالبلاد، حيث طالبنا بمقابلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، وكان لنا ذلك بعد أمر بإدخالنا إلى قاعة الاجتماعات الرئيسية، وقام بحضور اللقاء ما يقارب عن خمسين شخصًا من أُسر الشهداء وكنت أنا على رأسهم كرئيس للاتحاد.

وأضاف “بن عجالة” قائلًا: خلال اجتماعنا مع رئيس الحكومة توالت الكلمات وتوحدت المطالب بتنفيذ القانون رقم (1)، وتم الإتفاق على أن يتم تنفيذه من تاريخ 1 يناير 2022م، وعلى أن يُنفذ القانون بمزاياه الموجودة مثل التأمين الصحي والأولية في الدراسة بالداخل والخارج وفرص العمل وتخفيض تذاكر السفر كذلك .

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