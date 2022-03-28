خاص.. متحدياً النائب العام وغير مبالٍ برئيس مجلس الوزراء.. وزير مالية الوحدة الوطنية يوجه مراسلة لهيئة مكافحة الفساد بالشرق

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً مراسلة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” إلى الممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية “عمر الدليمي” يوم 27 مارس 2022 ، حيث طالبه خلال المراسلة بموافاته بأسماء مأموري الضبط القضائي والمكلفين بمتابعة وزارة المالية وذلك بعد تعميم مجلس الوزراء بالحكومة استجابة لتعليمات النائب العام بتمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها.

وعلق مصدر خاص لصدى الاقتصادية بالقول: ذكر وزير المالية في كتابه رسالة رئيس مجلس النواب بشأن قصر التعامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلا عن طريق الممثل القانوني ويتغافل عن عدم اعتراف مجلس النواب بحكومته وإعطاء الثقة لحكومة أخرى.

يذكر أن النائب العام بتاريخ 9 مارس خاطب مجلس الوزراء بالتعميم على الوزراء ورؤساء الهيئات وغيرها من الجهات بتمكين هيئة مكافحة الفساد برئاسة “نعمان الشيخ” من ممارسة اختصاصاتهم .

وحسب توضيح مصادر خاصة لصدى الاقتصادية قالت أن ما يفعله وزير المالية هو تحدي واضح للنائب العام لأن النائب العام طالب بتمكين مأموري الضبط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لنعمان الشيخ.

وعوداً على بدء فقد خاطب سابقاً الممثل القانوني بالشرق عمر الدليمي وزير المالية وطالبه بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد برئاسة الشيخ وذلك بتاريخ 1 ديسمبر 2021.

كما اتضح بتاريخ 2 مارس أن ملف الدليمي في السجل المدني مزور وفق لمراسلة مكتب النائب العام ، مع مطالبة مباحث الأحوال المدنية ايقاف قيده وعدم منحه ارقام وطنية من خلالها إلى حين استكمال التحقيقات الجارية بالخصوص مع مطالبته الحضور لمكتب النائب العام مصحوب بالمستندات.

وقالت مصادر خاصة لصدي الاقتصادية أن ما يفعله وزير المالية هو تحدي واضح للنائب العام لأن النائب العام طالب بالتعامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لنعمان الشيخ والتي كشفت كثيراً من ملفات الفساد ضد وزير المالية ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية مع عدم مبالاته بتعليمات رئيس مجلس الوزراء .

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