خاص.. أمن الطاقة الروسي في تصريحات لصدى: إتفاقيات التجارة بين ليبيا وروسيا سيكون بهذه العملة

صرح مدير وخبير ﻷمن الطاقة الروسي ستانيسلاف ميتراخوفيتش لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين إن ليبيا وروسيا بلدين جزء من تحالف أوبك ويمكنهما الاتفاق على قرارات مشتركة بشأن تصدير النفط والقمح والمواد الغذائية الأخرى من روسيا وأيضاً يمكن للدولتين الإتفاق على بناء السكك الحديدية باستثمار من شركة السكك الحديدية الروسية في حالة وجود أمن كاف في ليبيا .

وأضاف ستانيسلاف لصدى الاقتصادية أنه من المحتمل أن تكون اتفاقيات التجارة المباشرة بإستثناء الدولار الأمريكي ، والاستخدام المحتمل للروبل الروسي بالإضافة إلى عمليات مبادلة للنفط والغاز الطبيعي .

وأكد ستانيسلاف إن بما يخص ممارسة روسيا نشاطها الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هناك العديد من البلدان قد تكون حالات مختلفة فإن المؤسسات المالية المحلية وعلامات التجارية الاستهلاكية تحل محل الشركات الغربية الآن في روسيا حيث أن تستقبل تركيا والإمارات المدفوعات ببطاقة” Mri” الروسية ويمكن إستخدامها بدلاً من Visa / MC .

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