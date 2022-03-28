شحنة مالية ثالثة بقيمة 100 مليون دينار تصل إلى مطار بنينا

تسلم مصرف ليبيا المركزي بنغازي، الإثنين، شحنة من السيولة النقدية تُقدّر بـ100 مليون دينار، قادمة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عبر مطار بنينا الدولي.

وتُعد الشحنة المالية الثالثة من نوعها، حيث سبق لمركزي بنغازي استلام شحنتين ماليتين من السيولة النقدية، بلغ مجموعهما 200 مليون دينار، تنفيذاً لمضمون الاتفاق الذي أعلن عنه عقب لقاء بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، في إطار إعادة بناء الثقة لتعزيز عملية التوحيد، وتتضمن دعم مصارف المنطقة الشرقية بمليار دينار.

وكان مصدر مسؤول قد أكد لـ218، أن إدارة المركزي في العاصمة ستُرسل هذا الأسبوع أربعمئة مليون دينار، بينما سيستكمل إرسال باقي المبلغ على دفعات خلال شهر رمضان، عبر جسر جوي بين مطاري طرابلس وبنينا.

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