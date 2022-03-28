“المنفي” يؤكد على أهمية العمل الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة

التقى رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي “ظهر اليوم الإثنين برؤساء ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ، وهيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”.

كما أكد “المنفي” خلال لقائه على أهمية العمل الذي يقوم به الديوان والهيئة، باعتبارهما مؤسستان رقابيتان مخولتان بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

وقد شدد أيضاً بضرورة استمرار العمل على نفس الوثيرة، للمحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات، وأكد دعم المجلس الرئاسي لجهودهما في مكافحة الفساد، تطبيقا للقوانين والتشريعات النافذة.

أما من جهتهما، أكدا شكشك والشنطي، على أن الديوان والهيئة ينفذان اللوائح والقوانين المعمول بها لمكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية، وفق خطط العمل الموضوعة من قبل المختصين، لضمان سير العمل في المؤسسات الحكومية بكل نزاهة وانسيابية.

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