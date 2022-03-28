“أبوجناح” يوقع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي بدولة مصر

قام نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” ، اليوم الاثنين، بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمركز الطبي العالمي بجمهورية مصر العربية، بحضور ممثلين من اللجنة المكلفة من قبل رئيس ديوان المحاسبة الليبية.

كما يأتي ذلك في إطار من التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية ومد لجسور الثقـة والتواصل الإيجابي ما بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ومركز الطب العالمي التابع لوزارة الدفاع بجمهورية مصر العربية.

وقد أشار “أبوجناح” أن هذه هي المرحلة الاولى والبداية لتأسيس نظام صحي متكامل للمرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج في الساحات في الخارج ،موكداً عزم وحرص حكومة الوحدة الوطنية التامان لاستكمال مثل هذه الاتفاقيات والتعاقدات مع جمهورية مصر العربية في المجال الصحي ،موضحاً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

حيث أن المذكرة من شأنها تبادل الخبرات المهنية والعلمية ومشاركة قواعد البيانات واتفاقيات وعقود وبروتوكولات ومجالات عمل مشتركة وبرامج توأمة بين المراكز العلاجية المناظرة بالداخل ومركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية.

كما تنص هذه المذكرة على مراعاة كافة الضوابط المتعلقة بضبط مجال المسؤولية الطبية علاوة على معاملة المرضى الليبيين بنفس قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعـلاج المرضى المصريين، وذلك وفقًا لقوائم المنافع العلاجية الممثلة في علاج أمراض الأورام والضمور العضـلي الشوكي والزراعات (الكبد ، الكلى، النخاع ) وجراحات العمود الفقري ،وجراحات القلب وجراحات الأعصاب المعقدة المتضمنة كراسة المواصفات الخاصة بعمليـة التعاقد واتمام مراحل شراء الخدمات العلاجية.

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