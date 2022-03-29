خاص.. عميد بلدية سوسة المكلف لصدى: نعاني من مشكلة مياه التحلية المعطلة والشركة لا تملك ميزانية

صرح عميد بلدية سوسة المكلف “انيس راف الله” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: ناقشنا اليوم موضوع مياه التحلية من خلال اجتماع الذي عقده وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” مع عمداء البلديات وبحضور أيضاً الشركة العامة للمياه وكان هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع الأول لنقل الاختصاص في الإدارة المحلية.

وتابع بالقول أن مشكلة الشركة العامة للمياه هي أن لديها عدة مشاريع ولكن لا توجد ميزانية كافية لهذه الشركة والميزانية التي حددت لا تكفي لتغطية مسؤليات الشركة.

وأضاف بالقول أن بلدية السوسة تعاني من مشكلة مياه التحلية المعطلة والتي كانت تغطي العديد من مناطق الجبل الأخضر، ولإصلاحها تحتاج إلى ميزانية وهي التي لا تتوفر حاليا لدى شركة المياه.

كما تم الاتفاق من خلال الاجتماع بنقل الاختصاص بمعنى إن عائدات شركة المياه ترجع إلى البلدية بشرط أن يتم الإنفاق عليها من قبل البلدية.

وقد ختم حديثه بأن هناك اجتماع آخر غدا مع رئيس وزراء الحكومة الوطنية.

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