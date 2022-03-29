خاص : المدير العام لمركز تنمية الصادرات يصرّح لـ صَدى حول دور المركز لإحياء معرض ليبيا الدولي للزراعة والثروة الحيوانية

صرّح المدير العام لمركز تنمية الصادرات “محمد الذيب” خلال فعاليات افتتاح معرض ليبيا الدولي للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية في دورته الثامنة وقد قال:”تأتي مشاركة المركز في هذا المعرض بحوالي 143 جناح للشركات المقيّدة بمركز تنمية الصادرات وفي إطار مساهمة مركز تنمية الصادرات لرفع العناء عن المواطن خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار وكذلك إيجاد الدعم للتعريف بالمُنتج المحلي”.

وأضاف:”يتم كل هذا بالتنسيق مع الإخوة أصحاب الشركات سواءً التمور أو زيت الزيتون أو العسل للبيع بأسعار مخفّضة حتى تصبح في مُتناول المواطنين خاصةً ونحن نقترب من شهر رمضان الكريم”.

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