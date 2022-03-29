سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 4.95 دينار الدولار الامريكي – زليتن 4.9475 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 4.970 بدينار الدولار الامريكي – مصراتة 4.95 دينار حوالات دبي-تركيا – 4.945 دينار اليورو – طرابلس = 5.37 ~5.38 دينار اليورو – بنغازي = 5.38 ~5.39 دينار الجنية الإسترليني 6.50 دينار الليرة التركية 0.35 دينار الدينار التونسي 1.67 دينار الجنية المصري 0.31 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب223.0 دينار كسر الذهب عيار 21 ب260.16 دينار كسر الذهب عيار 24 ب297.33 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2081 دينار كسر الفضة 2.65 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.01 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.02 “مصرف الوحدة” – ~ “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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