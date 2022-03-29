مراسلو 218 يرصدون سقوف السحب في المصارف التجارية

رفعت عدد من فروع المصارف التجارية في مدن مختلفة سقوف السحب لديها، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان.

وبحسب شبكة مراسلي “218”؛ فإن إدارة فرع المصرف التجاري الوطني في العزيزية حددت سقف السحب عند 5,000 دينار للفرد، بينما رفعت إدارة فرع مصرف الجمهورية في الكريمية سقف السحب إلى 2,000 دينار.

وفي غات، يعمل المصرف التجاري الوطني على توزيع الأموال على عملائه بسقف مفتوح، بينما تواصل إدارة فرع مصرف شمال افريقيا في العوينات وغات بتوزيع السيولة بمقدار 2,000 دينار للشخص.

أفاد مراسل قناة “218” في باطن الجبل أن مصرف الجمهورية في بدر يواصل توزيع السيولة، محددًا القيمة عند 1,000 دينار للشخص، بينما خصص مصرف شمال أفريقيا قيمة 1,300دينار كسقف للسحب.

وفي الزاوية، شرع مصرف شمال افريقيا في توزيع السيولة النقدية على عملائه بسقف سحب قدره 1,000 دينار للفرد.

ورصد مراسل قنوات “218” في طرابلس حالة ازدحام كبيرة أمام المصارف تزامنًا مع صرف مرتبات العاملين في القطاع العام وإيداع علاوة الأبناء في حسابات أرباب الأسر، مع تراوح سقوف السحب في فروع مصرف الجمهورية بين 2,000و5,000 دينار.

ويواصل مصرف الجمهورية في كاباو توفير السيولة النقدية، محددًا السحب عند 2,000 دينار للشخص.

وفي مدينة العجيلات، فإن الأموال متوفرة في آلات السحب، وخصص مصرف الوحدة للفرد إمكانية السحب بمقدار 600 دينار شهريًا، بينما يمكن للعملاء مصرف الجمهورية في العجيلات سحب ما مقداره 400 دينار يوميًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية