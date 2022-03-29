اعتماد اللائحة المالية المقترحة من أهم محاور اجتماع شركة ليبيا للاتصالات والتقنية

قامت الجمعية العمومية لشركة “ليبيا للاتصالات والتقنية”بعقد اجتماعها الأول للعام 2022م.

كما ترأس هذا الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، وبحضور كل من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وأيضاً بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات عبد الباسط السنوسي ، وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور، منها: استعراض تقرير نشاط الشركة عن السنة المالية 2021، واستعراض تقرير هيئة المراقبة لسنة 2021 ورؤية الشركة وخطتها لسنة 2022، واعتماد اللائحة المالية المقترحة.

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