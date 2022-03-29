تراجع أسعار النفط مع فرض الإغلاق التام في مدينة شنغهاي الصينية بسبب كورونا

أخبار ليبيا24

تراجعت أسعار النفط بنحو 4 دولارات، اليوم الإثنين، مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في مدينة شنغهاي إنها ستغلق المركز المالي للبلاد لإجراء اختبار كوفيد_19 على مدار تسعة أيام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 116.00 دولارًا للبرميل وتم تداولها منخفضة 3.88 دولار بنسبة 3.2 بالمائة، عند 116.77 دولارًا.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوى عند 109.30 دولار للبرميل، وانخفضت 3.92 دولار بنسبة 3.4 بالمائة إلى 109.98 دولار.

وارتفع كلا العقدين القياسيين 1.4 بالمائة يوم الجمعة، محققين مكاسبهما الأسبوعية الأولى في ثلاثة أسابيع، مع صعود برنت أكثر من 11.5 بالمائة وصعد خام غرب تكساس الوسيط 8.8 بالمائة.

وبحسب رويترز، قال كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة، كازوهيكو سايتو: إن ” إغلاق شنغهاي أدى إلى عمليات بيع جديدة من جانب المستثمرين المحبطين لأنهم كانوا يتوقعون تجنب مثل هذا الإغلاق”.

وأضاف، “أن السوق أخذت في الحسبان تأثير هجوم صاروخي على منشأة توزيع نفط سعودية يوم الجمعة الماضي”.

وقال “مع ذلك، بما أنه من غير المرجح أن تزيد أوبك + إنتاج النفط بوتيرة أسرع من الأشهر الأخيرة. نتوقع أن تتحول سوق النفط إلى الصعود مرة أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع”.

إغلاق تام في شنغهاي

وأعلنت الصين أكبر إغلاق تام لإحدى مدنها منذ بدء تفشي كوفيد_19 قبل أكثر من عامين. وسيتم إغلاق مدينة شنغهاي على مرحلتين على مدار تسعة أيام لإجراء مسحات.

وتواجه شنغهاي، المركز المالي الهام للصين، موجة جديدة من الإصابات منذ ما يقرب من شهر. على الرغم من أن أعداد الحالات ليست عالية وفقا لبعض المعايير الدولية.

وقالت حكومة مدينة شنغهاي اليوم الأحد إن جميع الشركات والمصانع ستعلق التصنيع. أو تجعل الناس يعملون عن بعد في إغلاق من مرحلتين. بعد أن أبلغت المدينة عن رقم قياسي يومي جديد للإصابات غير المصحوبة بأعراض كوفيد_19.