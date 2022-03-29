وكيل وزارة الصحة يبحث المهام الموكلة للجنة العُليا لتقييم الأداء

عقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية “توفيق الدرسي” الاجتماع الأول للجنة العليا لتقييم الأداء، للتباحث حول المهام الموكلة لها بموجب قرار تشكيلها.

حيث تتولى اللجنة الإطلاع على كافة الأنظمة التي تخضع لها وزارة الصحة بما فيها الهيكل التنظيمي للتقسيمات الرئيسية.

وكذلك التنظيم الداخلي، واللوائح الصادرة عن جهات الاختصاص، فضلًا عن المفاضلة بين المرشحين لشغل وظائف القيادات الإدارية بديوان الوزارة والجهات التابعة لها بما في ذلك المراكز الطبية، والمستشفيات بمختلف مستوياتها، إلى جانب تقديم التقارير الدورية لنشاطات اللجنة للوكيل.

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