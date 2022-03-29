البريقة تخصص21 ألف أسطوانة غاز طهي لنقاط البيع في بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن توزيع آلاف أسطوانات غاز طهي على نقاط البيع في المنطقة الشرقية انطلاقًا من مستودع راس المنقار في بنغازي.

وبحسب بيانات الشركة؛ فإن الفرق الفنية وزعت الاثنين 21,770 أسطوانة غاز على 59 نقطة بيع دون الكشف عن الأسعار.

وأضافت البريقة أنها عملت على توزيع أكثر من 7 آلاف أسطوانة غاز طهي الثلاثاء من مستودع طبرق، حيث وزعتها على 20 نقطة بيع.

وكانت شركة البريقة، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، قد عملت على توزيع أكثر من 18ألف أسطوانة على نقاط البيع في المنطقة الشرقية، انطلاقًا من مستودعات راس المنقار لمواجهة الطلب، تزامنًا من قرب شهر رمضان.

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