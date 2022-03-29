خاص .. مدير إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة: نتمنى من ساسة الدولة الاهتمام بعمليات البحث العلمي والتكنولوجي

صرّح مدير إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة “رمضان الفرجاني” خلال افتتاح ملتقى ليبيا لتكنولوجيا المعلومات لصدى الاقتصادية متحدثاً بقوله:”يشارك البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بجناح في الدورة الثانية ملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مجموعة من الأجنحة لرواد الأعمال التي نهدف من خلالها لدعم أصحاب المشاريع ذات الطابع التكنولوجي لبلورة هذه الأفكار وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها والحصول على التمويل اللازم”.

مضيفاً: “يشارك معنا مجموعة من المشاريع المُبتكرة التي سنطّلع عليها خلال فعاليات المعرض ونتمنى من الساسة في الدولة الليبية الاهتمام بعمليات البحث العلمي والتكنولوجي حتى يتم إطلاق كل هذه الأفكار على أرض الواقع”.

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