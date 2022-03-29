أسوشيتد برس: زيادة أسعار السلع الغدائية في ليبيا تقلق الشعب مما هو آت

ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن قبل الحرب الروسية على أوكرانيا عانى الأشخاص عبر أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نقص الغذاء أما الآن ومع اضطراب حركة التجارة بسبب النزاع الدائر، فإن المزيد من البضائع أصبحت أكثر غلاء أو غير متاحة بالمرة.

قالت: لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ببساطة لم يعد في مقدور الأشخاص شراء الغذاء بنفس الجودة أو الكمية التي يحتاجون إليها ويعتبر الأشخاص في المناطق التي يدور فيها الصراع والمناطق المتأثرة بالأزمات الأكثر عرضة للخطر .

أما كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، فترى أن مجموعة مماثلة من الظروف قادت إلى سلسلة من الانتفاضات في أواخر عام 2010 في ما عرف بالربيع العربي.

وأضافت غورغييفا، خلال مشاركتها في منتدى الدوحة يوم الأحد، أنه حين تقفز الأسعار ولا يجد الفقراء ما يطعمونه لأسرهم فإنهم يخرجون إلى الشوارع .

كما أن في ليبيا البلد الذي عانى ويلات الحرب الأهلية على مدار سنوات، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الغذائية الأساسية تقلق الشعب مما هو آت وفقا للوكالة .

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