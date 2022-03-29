خاص.. الذيب: صادراتنا بخير وقد تجاوزنا هذا الحد من الصادرات خلال عام 2021

صرّح المدير العام لمركز تنمية الصادرات “محمد الذيب” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركته بمعرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية حيث قال: “إنّ مركز تنمية الصادرات هو جهة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة ويعمل على دعم وتنمية وتطوير المنتج النهائي القابل للتصدير عبر عدة أساليب.

وأضاف: “من هذه الأساليب المشاركة في المعارض المحليّة والخارجية للتعريف بالمنتج المحلي، نطمئن الجميع أنّنا منتجاتنا ذات جودة تنافسية عالية وأنّ صادراتنا بخير التي ورغم جائحة كورونا قد تجاوزت 2011 طُن لأكثر من 15 دولة”.

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