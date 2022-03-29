ستاندرد آند بورز تتوقع انكماش اقتصاد روسيا 8,5% في 2022

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” جلوبال للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022 بأكثر من أحد عشرة نقطة مئوية إلى انكماش قدره 8,5% من تقديراتها السابقة لنمو قدره 2,7%.

وقلصت الوكالة توقعاتها لبولندا وتركيا بأكثر من نقطة مئوية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مبينة أن الحرب سيكون لها التأثير الأكثر حدة على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد إلى جانب ثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من هذا العام.

وأضافت “ستاندرد آند بور” أن التداعيات ستنحسر لكنها ستظل مستمرة في بقية العام وما بعده.

وقلصت “ستاندرد آند بورز” تقديراتها للنمو في بولندا بمقدار 1,4 نقطة مئوية إلى 3,6 % وتركيا بمقدار 1,3 نقطة مئوية إلى 2,4 %.

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