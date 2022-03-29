خاص.. الإسلامي الليبي يُعلن عن الخدمات الجديدة التي سيقدمها هذه الفترة

صرح مدير إدارة التسويق بالمصرف الإسلامي الليبي “عصام حمزة” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: يُقبل المصرف الليبي الإسلامي في هذه الأيام على خدمة جديدة وهي توفير سحب بالبطاقة المصرفية داخل الفرع بحيث أن يصبح المواطن ليس بحاجة لدفتر صكوك وإنما يدخل القيمة المرادة على الآلة الموجودة بالشباك ليتم تسليمه القيمة المطلوبة.

وأضاف موضحاً: تأتي هذه الخطوة في إطار عمل المصرف على التقليل من الإزدحام وتوفير السيولة لكل زبائنه، وهذا بسقف يومي 2000 دينار وبسقف شهري 8000 دينار وتبدأ مع صباح يوم الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك.

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